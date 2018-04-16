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Школьники ЗАО встретятся с Героями Советского Союза в Музее Победы
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Школьники ЗАО встретятся с Героями Советского Союза в Музее Победы 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В Музее Победы на Поклонной горе состоится встреча московских школьников с Героями Советского Союза и Российской Федерации.
Встреча активистов школьных музеев, носящих имена Героев, пройдет в Музее Победы 17 апреля. Она приурочена к 84-й годовщине учреждения высшей степени отличия СССР — звания «Герой Советского Союза» и организована в рамках проекта «Герои среди нас».
Во время торжественного мероприятия ребята возложат цветы в Зале Памяти и Скорби, побывают на экскурсии по диорамам и залам музея, увидят уникальный 3D-фильм «Дорога к Победе». В Зале Славы участники проекта встретятся с Героями Советского Союза и Героями России, смогут задать вопросы героям и рассказать о своих школьных музеях.
Программа мероприятия:
15:00 — 15:15 — возложение цветов в Зале Памяти и Скорби,15:15 — 16:00 — обзорная экскурсия по диорамам и залам музея,16:00 -16:15 — просмотр видео инсталляции «Дорога к Победе»,16:00 — 17:00 — встреча участников проекта «Герои среди нас»с Героями Советского Союза и Российской Федерации в Зале Славы.
16 апреля 1934 года было учреждено звание «Герой Советского Союза» — высшая степень отличия СССР.
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