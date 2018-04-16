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В Волгограде музей Машкова запускает конкурс «Art-Гол!»
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В Волгограде музей Машкова запускает конкурс «Art-Гол!» 

АиФ Волгоград 56 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский музей ИЗО в память знаменитого спортивного комментатора Николая Озерова запускает конкурс «Art-Гол!».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, принимаются графические и живописные произведения, посвященные только теме футбола. Они должны быть выполнены в формате А3 и А2, иметь крепёж и напечатанную этикетку с данными автора — датой рождения, учебным заведением, названием работы, техникой исполнения, годом создания, номером телефона и адресом электронной почты.
К участию приглашаются студенты средних и высших учебных учреждений. Заявки и работы принимаются с 15 апреля по 11 июня 2018 года.
Подведение итогов конкурса состоится 15 июня во время акции «Футбольная ночь» с 19:00 до 23:00 в выставочном зале музея. Победители получат возможность проведения персональной выставки в учреждении.
Телефоны для справок 24-16-79; 23-81-76, электронная почта volgmuzmashkov@gmail.com.
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