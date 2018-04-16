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В школьном музее на Ставропольской открылась выставка «Постигая новое, лелея старое»
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В школьном музее на Ставропольской открылась выставка «Постигая новое, лелея старое» 

Управа района Люблино 55 минут назад
Фото: Мое Люблино
Экспозиция «Постигая новое, лелея старое», посвященная 70-летию со дня создания Люблинского литейно-механического завода, открылась в музее «Образование в ЮВАО» школы №2121 имени Куркоткина. Об этом рассказали в администрации школы.
— На выставке представлены редкие экспонаты: знамена, макеты орденов, вымпелы, фотографии, дипломы, которыми было награждено передовое предприятие нашего района, — уточнил представитель школы.
Напомним, что школа №2121 имени Куркоткина расположена по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)
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