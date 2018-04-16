В школьном музее на Ставропольской открылась выставка «Постигая новое, лелея старое»

Экспозиция «Постигая новое, лелея старое», посвященная 70-летию со дня создания Люблинского литейно-механического завода, открылась в музее «Образование в ЮВАО» школы №2121 имени Куркоткина. Об этом рассказали в администрации школы.

— На выставке представлены редкие экспонаты: знамена, макеты орденов, вымпелы, фотографии, дипломы, которыми было награждено передовое предприятие нашего района, — уточнил представитель школы.

Напомним, что школа №2121 имени Куркоткина расположена по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)