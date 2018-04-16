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Костромской театр кукол получил престижную премию в Большом театре
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Костромской театр кукол получил престижную премию в Большом театре 

Kostroma.Today 52 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
Костромской театр кукол получил «Золотую маску», узнал KOSTROMA.TODAY. Церемония вручения премии прошла 15 апреля на новой сцене государственного академического Большого театра.
Костромской театр кукол претендовал на получение премии в трех номинациях. В итоге в номинации «Куклы/Работа художника» «Золотую маску — 2018» получили заслуженный художник Эмиль Капелюш и Юлия Михеева — автор сценографии, кукол и спецэффектов в спектакле «Снегурочка».
Вместе с костромичами на звание престижной награды в различных номинациях претендовали драматические, оперные и балетные театры страны.
Спектакль «Снегурочка» был поставлен в 2016 году на средства гранта Правительства РФ. Это довольно необычный спектакль — во время действа зрители стоят.
Это уже вторая «Золотая маска» в копилке костромского театра кукол. Первую в 2011 году получил спектакль «Медведь».
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