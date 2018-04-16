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В школе № 2009 работает необычная выставка
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В школе № 2009 работает необычная выставка 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
В школе № 2009 открылась необычная выставка «Узелки на память» ведущей российской художницы Ирины Андреевой. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Вся экспозиция выполнена в технике «мокрого» валяния из шерсти. Абсолютно каждый экспонат наполнен домашним уютом, добротой и безграничной любовью, что позволяет восстановить затерявшиеся в памяти мгновения из раннего детства и оживить истории из рассказов бабушек и дедушек о прошлом своей семьи. Это не только ожившие воспоминания, а экскурсия в прошлое, так как не только валяные скульптуры, но и каждый элемент на них, соткан из воспоминаний. Эта выставка о прошлом каждой семьи.
Приходите на выставку, и убедитесь в этом.
Выставка расположилась в здании школы по адресу: ул. Адмирала Лазарева д.40 корпус 2. Ждём всех желающих и напоминаем, что выставка завершит свою работу 15 мая.
Фото взято: https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/51720/d562b8fb-3231-4721-a815-3c9fccde59a3/s1200?webp=false
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