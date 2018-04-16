Масштабную коллекцию работ об индустриализации Урала привезут в Москву 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Масштабную коллекцию работ об индустриальной культуре Урала из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств представят на площадке ВДНХ в Москве. Выставка откроется 27 апреля и проработает до начала сентября, сообщил в понедельник ТАСС директор уральского музея Никита Корытин.
"Наша выставка «Проверка на прочность» разместится на двух этажах павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ и будет работать до начала сентября. Проект
показывает то, как в нашем собрании отражается заводской уклад нашего края", — сказал он.
Избранные произведения из уральского собрания откроют новый межмузейный проект «Резидент», задача которого — показать столичному зрителю региональные коллекции. «Будет представлена живопись, скульптура, Каслинское литье и Невьянская иконка — основные знаковые явления, которые обозначают Урал на художественной карте страны и связаны с горнозаводской цивилизацией», — отметил Корытин.
Живописью и графикой представлено активное строительство индустриальных объектов в 1920-1930-х годах. Отдельные залы посвящены сказам Павла Бажова в интерпретации уральских художников и одному из самых дорогих российских художников Мише Брусиловскому. «Есть достаточно большой раздел последних десятилетний XX века, где представлены художники, сформировавшие наш культурный ландшафт — кроме Брусиловского, это Виталий Волович, Герман Метелев, Геннадий Мосин, Анатолий Калашников, Андрей Антонов», — добавил директор музея.
C помощью мультимедийных технологий зритель также сможет познакомиться и со знаменитым Каслинским чугунным павильоном — обладателем гран-при Всемирной выставки 1900 года в Париже.
О музее
Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) образован в 1936 году и является крупнейшим художественным музеем Урала. В годы Великой Отечественный войны в здании музея (тогда — Свердловской картинной галереи) разместился филиал Государственного Эрмитажа.
Сейчас музей известен благодаря собранию уральского художественного литья XIX-XX веков, коллекции русского авангарда 1910-1920-х годов. Он является организатором единственного в мире Международного фестиваля меццо-тинто, фестиваля фотографии «Фотолето», проводит международные конференции и симпозиумы.
В ноябре 2017 года открылось новое здание ЕМИИ — Музей наивного искусства. В ближайшие годы откроется филиал Государственного Эрмитажа — культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал».