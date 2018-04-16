Масштабную коллекцию работ об индустриализации Урала привезут в Москву

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. / ТАСС /. Масштабную коллекцию работ об индустриальной культуре Урала из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств представят на площадке ВДНХ в Москве. Выставка откроется 27 апреля и проработает до начала сентября, сообщил в понедельник ТАСС директор уральского музея Никита Корытин.

"Наша выставка «Проверка на прочность» разместится на двух этажах павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ и будет работать до начала сентября. Проект

показывает то, как в нашем собрании отражается заводской уклад нашего края", — сказал он.

Избранные произведения из уральского собрания откроют новый межмузейный проект «Резидент», задача которого — показать столичному зрителю региональные коллекции. «Будет представлена живопись, скульптура, Каслинское литье и Невьянская иконка — основные знаковые явления, которые обозначают Урал на художественной карте страны и связаны с горнозаводской цивилизацией», — отметил Корытин.

C помощью мультимедийных технологий зритель также сможет познакомиться и со знаменитым Каслинским чугунным павильоном — обладателем гран-при Всемирной выставки 1900 года в Париже.

О музее

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) образован в 1936 году и является крупнейшим художественным музеем Урала. В годы Великой Отечественный войны в здании музея (тогда — Свердловской картинной галереи) разместился филиал Государственного Эрмитажа

Сейчас музей известен благодаря собранию уральского художественного литья XIX-XX веков, коллекции русского авангарда 1910-1920-х годов. Он является организатором единственного в мире Международного фестиваля меццо-тинто, фестиваля фотографии «Фотолето», проводит международные конференции и симпозиумы.

В ноябре 2017 года открылось новое здание ЕМИИ — Музей наивного искусства. В ближайшие годы откроется филиал Государственного Эрмитажа — культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал».