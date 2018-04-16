Закрасили граффити «Девочка с зонтиком

Граффити, нарисованное на доме №15 по ул. Пискунова, закрасили. Об этом сообщает «Открытый Нижний».

Произведение стрит-арта было закрашено 14 апреля. Отмечается, что для этого была использована полупрозрачная краска, отчего «Девочка с зонтиком» еще проявляется на стене.

По поводу существования произведения долго спорили, однако несколько месяцев она все-таки просуществовала.

Граффити «Девочка с зонтиком» было создано участниками арт-группы «Zuk Club» из Москвы летом 2017 года в рамках проведения фестиваля уличного искусства «Место».