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Экскурсии по крупным музеям столицы провели для воспитанников Тимирязевской детской художественной школы
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Экскурсии по крупным музеям столицы провели для воспитанников Тимирязевской детской художественной школы 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Во время весенних каникул воспитанники Тимирязевской детской художественной школы (ТДХШ) посетили крупные столичные музеи, а также оранжерею Главного ботанического сада. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.
— Ребята из разных классов посетили центр современного искусства «Гараж», галерею «Чертаново», Государственную Третьяковскую галерею, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Помимо этого, старшеклассники побывали в Свято-Екатерининском мужском монастыре и приняли участие в мастер-классах по батику, — пояснил один из сотрудников администрации.
Напомним, в настоящее время в ТДХШ обучаются изобразительному искусству и основам декоративно-прикладного творчества 650 воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет.
Тимирязевская детская художественная школа находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 34, корпус 2. (мю)
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