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На выставку в Пушкинский музей привезут редкие японские полотна эпохи Эдо
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На выставку в Пушкинский музей привезут редкие японские полотна эпохи Эдо 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Более 120 работ японских художников периода XVII-XIX веков увидят гости экспозиции «Изобразительное искусство эпохи Эдо», которая откроется в Пушкинском музее 4 сентября, многие из работ имеют статус национальных сокровищ или особо ценных объектов культуры, рассказала на пресс-конференции куратор выставки Айнура Юсупова.
Выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо» пройдет в рамках перекрестного года России и Японии, официальное открытие которого состоится 26 мая в Большом театре. Программа продлится с конца мая 2018 по май 2019.
"Наша выставка абсолютно беспрецедентна, потому что здесь будут показаны знаковые для японского искусства произведения, очень ценные редкие вещи на бумаге и шелке, их нет в постоянных экспозициях", — сказала Юсупова.
Она также отметила, что из 17 экспонатов, представленных на выставке, два имеют статус национальных сокровищ, десять — важных объектов культуры и пять — важных памятников искусства.
Более 120 работ художников различных художественных течений будут представлены на этой экспозиции. Гости музея увидят картины периода XVII-XIX веков, времени возрождение традиционного японского искусства. Многие из произведений крайне редко покидают пределы Японии. Выставка продлится до 28 октября.
Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак напомнила, что 14 апреля в Токио открылась выставка «Эволюция французского пейзажа из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина», которую японская публика приняла очень тепло. Гости этой экспозиции смогут увидеть 65 произведений живописи французского искусства XVII–XX веков, работы таких известных художников, как Поль Сезанн, Густав Курбе, Поль Гоген, Анри Руссо, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Клод Моне и многих других. Традиционно музей подготовил к выставке программу инклюзивных мероприятий. В июле эта же выставка отправится в Осаку.
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