На выставку в Пушкинский музей привезут редкие японские полотна эпохи Эдо

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости . Более 120 работ японских художников периода XVII-XIX веков увидят гости экспозиции «Изобразительное искусство эпохи Эдо», которая откроется в Пушкинском музее 4 сентября, многие из работ имеют статус национальных сокровищ или особо ценных объектов культуры, рассказала на пресс-конференции куратор выставки Айнура Юсупова.

Выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо» пройдет в рамках перекрестного года России и Японии, официальное открытие которого состоится 26 мая в Большом театре. Программа продлится с конца мая 2018 по май 2019.

"Наша выставка абсолютно беспрецедентна, потому что здесь будут показаны знаковые для японского искусства произведения, очень ценные редкие вещи на бумаге и шелке, их нет в постоянных экспозициях", — сказала Юсупова.

Она также отметила, что из 17 экспонатов, представленных на выставке, два имеют статус национальных сокровищ, десять — важных объектов культуры и пять — важных памятников искусства.

Более 120 работ художников различных художественных течений будут представлены на этой экспозиции. Гости музея увидят картины периода XVII-XIX веков, времени возрождение традиционного японского искусства. Многие из произведений крайне редко покидают пределы Японии. Выставка продлится до 28 октября.