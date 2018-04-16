Трутнев призвал поторопиться с выбором места для музейно-выставочного комплекса в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. / ТАСС /. Выбор площадки во Владивостоке для первого в стране музейно-выставочного комплекса, который объединит филиалы Эрмитажа , Третьяковской галереи, Русского музея и Музея искусств народов Востока, затянулся, процесс необходимо ускорить. Об этом сообщил журналистам в понедельник во Владивостоке полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев.

"Что касается строительства музейных комплексов, то все в стадии выбора площадки. Долго, очень долго, потому что поручение давалось президентом на третьем ВЭФ (третий Восточный экономический форум, 6-7 сентября 2017 г. — прим. ТАСС). Выбирать площадку год — не очень высокий темп. Надеюсь, что наши коллеги поторопятся", — сказал Трутнев, комментируя итоги совещания, посвященного реализации проекта.

Ожидается, что комплекс во Владивостоке объединит филиалы Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея, администрация Приморского края и Государственный музей искусств народов Востока подписали с ними соглашения о сотрудничестве.

В здании также будет предусмотрен выставочный зал для совместного использования, отдельный выставочный зал для Приморской государственной картинной галереи и вспомогательные помещения. Единый музейный центр, по словам временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко, должен стать форпостом русской культуры в АТР.