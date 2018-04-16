Трутнев призвал поторопиться с выбором места для музейно-выставочного комплекса в Приморье 

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Выбор площадки во Владивостоке для первого в стране музейно-выставочного комплекса, который объединит филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и Музея искусств народов Востока, затянулся, процесс необходимо ускорить. Об этом сообщил журналистам в понедельник во Владивостоке полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев.
"Что касается строительства музейных комплексов, то все в стадии выбора площадки. Долго, очень долго, потому что поручение давалось президентом на третьем ВЭФ (третий Восточный экономический форум, 6-7 сентября 2017 г. — прим. ТАСС). Выбирать площадку год — не очень высокий темп. Надеюсь, что наши коллеги поторопятся", — сказал Трутнев, комментируя итоги совещания, посвященного реализации проекта.
Ожидается, что комплекс во Владивостоке объединит филиалы Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея, администрация Приморского края и Государственный музей искусств народов Востока подписали с ними соглашения о сотрудничестве.
В здании также будет предусмотрен выставочный зал для совместного использования, отдельный выставочный зал для Приморской государственной картинной галереи и вспомогательные помещения. Единый музейный центр, по словам временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко, должен стать форпостом русской культуры в АТР.
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию в марте предложил запустить программу создания в регионах страны культурно-образовательных и музейных комплексов. По его словам, это должны быть центры культурной жизни, открытые для молодежи, для людей всех возрастов. Первый такой проект должен быть реализован во Владивостоке.