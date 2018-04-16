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Эрмитаж запустил онлайн-экскурсии в прямом эфире ВКонтакте
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Эрмитаж запустил онлайн-экскурсии в прямом эфире ВКонтакте 

Ferra.ru 1 час назад
Государственный Эрмитаж объявил о запуске проекта онлайн-экскурсий Hermitage Online в сообществе ВКонтакте. Первая трансляция прошла утром 16 апреля, видеозапись уже доступна в сообществе.
Тема первого эфира — монтаж выставки «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех», ретроспективы главного концептуального тандема российского и мирового искусства. Ведущие трансляции посетили знаменитый Красный вагон, пользователи первыми увидели уже готовые инсталляции. Экспозицию представили сама Эмилия Кабакова и Дмитрий Озерков, заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа.
Прямые включения будут проходить ежемесячно в официальном сообществе Государственного Эрмитажа ВКонтакте. В рамках трансляций зрители в режиме реального времени увидят, как идёт монтаж и демонтаж выставок, побывают в гостях у реставраторов и технических работников, прогуляются по залам в момент, когда они готовятся к приёму посетителей, пройдутся по цветущему Висячему саду и даже по чердакам и крышам музейных зданий.
В прошлом году онлайн-экскурсии ВКонтакте проводили Третьяковская Галерея и Большой Театр.
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