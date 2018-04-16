Выставка победителей конкурса «Космос» в Старом Крюково будет работать до конца недели

Завершился организованный центром «Славяне» конкурс детских поделок «Космос», посвященный Дню Космонавтики.

Как рассказали в учреждении, работы принимались с 26 марта по 10 апреля. Для участия в конкурсе допускались поделки детей в возрасте от 6 до 9 лет из любого материала на космическую тематику. Работы были как индивидуальные, так и коллективные. В конкурсе приняли участие 60 юных жителей района Старое Крюково.

По решению жюри победителями стали:

— Гончарова Анастасия;

— Рассадкина Ксения;

— Перемыщев Илья;

— Ходасевич Кирилл;

— Салихов Максим.

Победители и участники конкурса награждены сувенирами (фломастерами) и грамотами. Выставка поделок будет работать до 20 апреля.