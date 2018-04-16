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Выставка победителей конкурса «Космос» в Старом Крюково будет работать до конца недели
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Выставка победителей конкурса «Космос» в Старом Крюково будет работать до конца недели 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Завершился организованный центром «Славяне» конкурс детских поделок «Космос», посвященный Дню Космонавтики.
Как рассказали в учреждении, работы принимались с 26 марта по 10 апреля. Для участия в конкурсе допускались поделки детей в возрасте от 6 до 9 лет из любого материала на космическую тематику. Работы были как индивидуальные, так и коллективные. В конкурсе приняли участие 60 юных жителей района Старое Крюково.
По решению жюри победителями стали:
— Гончарова Анастасия;
— Рассадкина Ксения;
— Перемыщев Илья;
— Ходасевич Кирилл;
— Салихов Максим.
Победители и участники конкурса награждены сувенирами (фломастерами) и грамотами. Выставка поделок будет работать до 20 апреля.
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