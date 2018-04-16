В Волгограде «Старая Сарепта» представит «Сокровища сарматов»

20 апреля волгоградцы впервые увидят выставку «Сокровища сарматов», организованную двумя музеями-заповедниками — Азовским историко-археологическим и «Старой Сарептой».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, будут представлены уникальные археологические находки возрастом более 2 000 лет: посуда, предметы туалета и быта сарматов, тарная посуда, оружие, украшения из драгоценных металлов, культовые вещи сарматов. Кроме того, можно будет увидеть экспонаты I века нашей эры, обнаруженные в богатых тайниках сарматских курганов: античная посуда, а также украшения портупейного пояса и конской упряжи, которым в то время уделялось особое внимание. Отметим, гости выставки познакомятся с более чем 2 000 предметов кочевого народа, населявшего междуречье Волги и Дона и причерноморские степи. Запись и справки по телефонам 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.