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В Волгограде «Старая Сарепта» представит «Сокровища сарматов»
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В Волгограде «Старая Сарепта» представит «Сокровища сарматов» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
20 апреля волгоградцы впервые увидят выставку «Сокровища сарматов», организованную двумя музеями-заповедниками — Азовским историко-археологическим и «Старой Сарептой».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, будут представлены уникальные археологические находки возрастом более 2 000 лет: посуда, предметы туалета и быта сарматов, тарная посуда, оружие, украшения из драгоценных металлов, культовые вещи сарматов. Кроме того, можно будет увидеть экспонаты I века нашей эры, обнаруженные в богатых тайниках сарматских курганов: античная посуда, а также украшения портупейного пояса и конской упряжи, которым в то время уделялось особое внимание. Отметим, гости выставки познакомятся с более чем 2 000 предметов кочевого народа, населявшего междуречье Волги и Дона и причерноморские степи. Запись и справки по телефонам 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.
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