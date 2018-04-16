Ещё
Никас Сафронов подарил Пугачевой уникальный потрет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Никас Сафронов подарил Пугачевой уникальный потрет 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Роскошный подарок сделал Алле Пугачевой Никас Сафронов. На день рождения певицы он написал оригинальный двойной портрет Аллы Борисовны и Максима Галкина. Можно сказать, что на эту работу он потратил 25 лет.
Фото: Денис Сорокин
— Когда я был в гостях у Максима с Аллой в их замке в Грязях, то пришел к выводу, что именно работа такого жанра хорошо впишется в их интерьер. Я уже дарил им свои картины соответствующего направления, а в начале 90-х годов один мой клиент из США и хороший друг Аллы заказал мне ее портрет именно в голландском стиле, и он очень гармонично сегодня вписался в интерьер их дома, — рассказывает Никас. — Идея этого двойного портрета возникла сама по себе. Когда-то в конце 80-х годов я сделал в лондонском национальном музее копию с моего любимого фламандского художника ван Эйка. На том оригинальном портрете 15 века была изображена супружеская пара. И как-то сама по себе у меня возникла идея на моей написанной с оригинала копии сделать реплику, вписав в картину Аллу с Максимом. Ведь сам Ян ван Эйк, изображая чету Арнольфини, хотел показать любовь этих людей и бесконечное уважение друг к другу. Что, по моему мнению, полностью совпадает в отношениях наших героев. Я надеюсь, как и первый портрет Аллы, стоящий на позолоченном подрамнике на видном месте в столовой, эта картина также найдет свое место в их удивительном со вкусом созданном жилище. Пока не знаю, как отнесется к этому подарку Алла Борисовна. Но Максиму, когда мы встретились в Пушкинском музее на открытии выставки «Эпоха Рембрандта и Вермеера», я его показал на айпаде. И он пришелся ему по душе. Еще раз, уже через прессу, хочу поздравить Примадонну, как и миллионы ее почитателей, с днем рождения. Она по-настоящему великая, я рад, что мы дружим уже многие годы.
ИД «Собеседник»: последние новости
Планы на выходные: блошиный рынок, инновации в РГБ и австрийское кино Дума признала Шевчука "совестью рока" за политические взгляды Николай Коляда: Я не боюсь даже смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с популярными группами и певцами 90-х10
Команду КВН из НАТО показали Путину1
Назван новый Джеймс Бонд12
Главные хиты Аллы Пугачевой10
Трилогию Азимова «Основание» экранизирует Apple4
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение