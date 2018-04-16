Никас Сафронов подарил Пугачевой уникальный потрет

— Когда я был в гостях у Максима с Аллой в их замке в Грязях, то пришел к выводу, что именно работа такого жанра хорошо впишется в их интерьер. Я уже дарил им свои картины соответствующего направления, а в начале 90-х годов один мой клиент из США и хороший друг Аллы заказал мне ее портрет именно в голландском стиле, и он очень гармонично сегодня вписался в интерьер их дома, — рассказывает Никас. — Идея этого двойного портрета возникла сама по себе. Когда-то в конце 80-х годов я сделал в лондонском национальном музее копию с моего любимого фламандского художника ван Эйка. На том оригинальном портрете 15 века была изображена супружеская пара. И как-то сама по себе у меня возникла идея на моей написанной с оригинала копии сделать реплику, вписав в картину Аллу с Максимом. Ведь сам Ян ван Эйк, изображая чету Арнольфини, хотел показать любовь этих людей и бесконечное уважение друг к другу. Что, по моему мнению, полностью совпадает в отношениях наших героев. Я надеюсь, как и первый портрет Аллы, стоящий на позолоченном подрамнике на видном месте в столовой, эта картина также найдет свое место в их удивительном со вкусом созданном жилище. Пока не знаю, как отнесется к этому подарку Алла Борисовна. Но Максиму, когда мы встретились в Пушкинском музее на открытии выставки «Эпоха Рембрандта и Вермеера», я его показал на айпаде. И он пришелся ему по душе. Еще раз, уже через прессу, хочу поздравить Примадонну, как и миллионы ее почитателей, с днем рождения. Она по-настоящему великая, я рад, что мы дружим уже многие годы.