В Ростове у здания публичной библиотеки появились животные-«киберпанки»

Скульптуры «пришельцев», которые появились 14 апреля возле VIP-терминала Платова, исчезли. Как удалось выяснить 161.ru, их поставили в аэропорту временно, для рекламной акции, а когда та закончилась, автор забрала их обратно. Сейчас фантастические животные «поселились» по другому адресу.

— Фигуры были созданы мной еще прошлым летом, и их появление никак не связано с какими-либо мероприятиями. Я занимаюсь творчеством много лет, меня знают, вот и предложили экспонировать несколько своих работ, — пояснила скульптор Маша Богораз

Художник рассказала, что животные — два кота, птица и заяц — выполнены в стиле, близкому к киберпанку. Это звери из виртуального мира, который, несмотря на свой устрашающий вид, сражаются на стороне добрых сил. Скульптуры выполнены из разных материалов.

Животные сделаны из разных материалов: кожи, металла, стекла

Сегодня «пришельцы» находятся в выставочном стеклянном боксе рядом с публичной библиотекой — там они пробудут до 20 апреля, а затем вернутся обратно в мастерскую.