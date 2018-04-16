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В Ростове у здания публичной библиотеки появились животные-«киберпанки»
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В Ростове у здания публичной библиотеки появились животные-«киберпанки» 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Скульптуры «пришельцев», которые появились 14 апреля возле VIP-терминала Платова, исчезли. Как удалось выяснить 161.ru, их поставили в аэропорту временно, для рекламной акции, а когда та закончилась, автор забрала их обратно. Сейчас фантастические животные «поселились» по другому адресу.
— Фигуры были созданы мной еще прошлым летом, и их появление никак не связано с какими-либо мероприятиями. Я занимаюсь творчеством много лет, меня знают, вот и предложили экспонировать несколько своих работ, — пояснила скульптор Маша Богораз.
Художник рассказала, что животные — два кота, птица и заяц — выполнены в стиле, близкому к киберпанку. Это звери из виртуального мира, который, несмотря на свой устрашающий вид, сражаются на стороне добрых сил. Скульптуры выполнены из разных материалов.
Животные сделаны из разных материалов: кожи, металла, стекла
Сегодня «пришельцы» находятся в выставочном стеклянном боксе рядом с публичной библиотекой — там они пробудут до 20 апреля, а затем вернутся обратно в мастерскую.
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