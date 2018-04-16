Москва онлайн покажет, как молодые ученые превращают камни в произведения искусства

17 апреля в Центральном доме художника состоится Science Slam Art — про «искусство» в науке. Молодые ученые будут рассказывать об актуальных научных идеях и собственных исследованиях в неформальной обстановке. У каждого выступающего будет всего 10 минут, чтобы остроумно, доступно и интересно донести свою идею до публики. Зрители поддержат ярких ученых громкими аплодисментами.

В программе: Младший научный сотрудник ИЭМ РАН Кирилл Власов расскажет, как превратить булыжник в произведение искусства. Географ-урбанист, R&D lead компании Habidatum, аспирант кафедры социально-экономической географии зарубежных стран МГУ Руслан Дохов объяснит, как люди идут на футбол. Слушатели узнают, как анализировать городские процессы при помощи новых данных. Что делают художники в научных лабораториях, гости Science Slam Art узнают от художника, профессора Парижского университета Сорбонна и директора международного Института науки и искусства Ольги Киселевой ; Доктор химических наук, профессор РАН Алексей Бобровский расскажет, что можно узнать о жидких кристаллах под микроскопом; Социальный психолог, исследователь интерфейсов Алексей Шипулин объяснит, как и зачем визуализировать социальные связи;

Смотрите 17 апреля в 20:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.