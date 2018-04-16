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Выставки ко Дню Победы организуют в Капотне
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Выставки ко Дню Победы организуют в Капотне 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Выставки под названием «Память поколений», посвященные Дню Победы, стартовали на всех выставочных пространствах во дворце культуры «Капотня».
— С 09 апреля по 11 мая гости могут увидеть работы профессиональных художников и детей на тему войны, тематические фотографии, — пояснили в ДК «Капотня».
Среди выставок — экспозиция работ участников изостудии «Юный художник», посвященная художественному восприятию событий Великой Отечественной войны, и выставка детских рисунков, изображающих военную технику и представителей различных военных профессий. Также можно будет увидеть и фотоработы студентов отделения «Фотодело» Останкинского колледжа современного управления, кино и телевидения — на них отражены трогательные моменты традиционных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, акции «Бессмертный полк» и Парада Победы на Красной площади.
Ознакомиться с выставками можно по адресу: Капотня, 2-й квартал, дом 20а.
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