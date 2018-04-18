Выставку в музее Академии художеств посветят послевоенной реставрации Исаакиевского собора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. / ТАСС /. Выставка, посвященная реставрации убранства Исаакиевского собора после Великой Отечественной войны, открывается в среду в Рафаэлевском зале петербургского Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств. Событие приурочили к Международному дню охраны памятников и исторических мест.

"Всего около ста объектов будут показаны на выставке в Академии художеств. Над ними работали выдающиеся мастера — достаточно одного имени [советского художника-монументалиста, лауреата Ленинской премии] Якова Александровича Казакова

", — сказал директор Государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор» Юрий Мудров , выступая в петербургском пресс-центре ТАСС в преддверии мероприятия.

Как отметили в музее, художественно-декоративное убранство Исаакиевского собора значительно пострадало в ходе войны, особенно живопись — из-за сырости и холода. Одной из самых сложных задач стала реставрация росписей на аттике и плафонах сводов и куполов. Художники-реставраторы писали маслом наиболее ответственные фрагменты живописи, создавая эталоны для последующего восстановления утрат красочного слоя.

В ГМП указали, что большая часть представленных материалов из фондов учреждения экспонируется впервые. В экспозицию вошли реставрационные схемы, фиксирующие состояние живописи собора на разных этапах реставрации и позволившие максимально достоверно восстановить авторский рисунок и колорит произведений.

"Детали росписей выполнены в размере оригинала, что дает возможность посетителям выставки увидеть вблизи фрагменты живописи, расположенные в соборе на значительной высоте, и оценить масштаб и грандиозность художественного убранства храма", — отметили в Исаакиевском соборе. На выставке покажут также портреты мастеров-реставраторов и фотоснимки 50-60-х годов XX века.

Экспозиция «Возрождая утраченное.» будет доступна для посетителей до 2 мая.

История собора

Первую церковь, освященную во имя Исаакия Далматского , построили по указу императора Петра I, который родился в день памяти этого святого. Впоследствии она несколько раз меняла облик. Недовольство Александра I внешним видом третьего по счету храма побудило начать перестройку здания, которая продолжалась около четырех десятилетий.