Российские музеи и театры установили рекорд посещаемости

По словам Голодец, в прошлом году в российских театрах число посетителей составило 40 млн человек, и это число — абсолютный рекорд. «Это говорит о том, что мы выдерживаем правильную линию, чтобы к нам пришли зрители», — отметила Голодец. Музеи за прошлый год посетило также рекордное число человек — 125 млн посетителей.