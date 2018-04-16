Российские музеи и театры в 2017 году посетило рекордное количество человек

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости . Российские театры в 2017 году посетили рекордные 40 миллионов человек, музеям также удалось установить рекорд по посещаемости — к ним пришло 125 миллионов человек, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на итоговой коллегии минкультуры в понедельник.

Она отметила, что основной задачей в культурной сфере было создание культурного пространства не только в Москве, но во всех регионах. Она отметила, что эта задача успешно выполнена, но всегда есть, куда двигаться дальше.

"В прошлом году в российских театрах число посетителей составило 40 миллионов человек. Это абсолютно рекордная цифра, которая говорит о том, что мы выдерживаем правильную линию, чтобы к нам пришли зрители", — сказала Голодец.

По ее словам, музеи за прошлый год посетило также рекордное число человек — 125 миллионов посетителей. «И в этом смысле нам есть, чем гордиться», — добавила она.