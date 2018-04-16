Ещё
Российские музеи и театры в 2017 году посетило рекордное количество человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские музеи и театры в 2017 году посетило рекордное количество человек 

РИА Новости 35 минут назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российские театры в 2017 году посетили рекордные 40 миллионов человек, музеям также удалось установить рекорд по посещаемости — к ним пришло 125 миллионов человек, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на итоговой коллегии минкультуры в понедельник.
Она отметила, что основной задачей в культурной сфере было создание культурного пространства не только в Москве, но во всех регионах. Она отметила, что эта задача успешно выполнена, но всегда есть, куда двигаться дальше.
"В прошлом году в российских театрах число посетителей составило 40 миллионов человек. Это абсолютно рекордная цифра, которая говорит о том, что мы выдерживаем правильную линию, чтобы к нам пришли зрители", — сказала Голодец.
По ее словам, музеи за прошлый год посетило также рекордное число человек — 125 миллионов посетителей. «И в этом смысле нам есть, чем гордиться», — добавила она.
РИА Новости: последние новости
Доброволец в Третьяковке, или Как миновать очередь в музей Творчество Бялыницкого-Бирули представят делегациям Белоруссии и России Минкультуры поручило бдительнее отбирать работы для биеннале в Венеции
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с популярными группами и певцами 90-х10
Команду КВН из НАТО показали Путину1
Назван новый Джеймс Бонд12
Главные хиты Аллы Пугачевой10
Трилогию Азимова «Основание» экранизирует Apple4
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение