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Синичники и гоголятники: в Орловском полесье построили «Птицеград»
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Синичники и гоголятники: в Орловском полесье построили «Птицеград» 

РИА 57 33 минуты назад
Фото: РИА 57
В национальном парке «Орловское полесье» проходит природоохранная акция «Птицеград», стартовавшая в марте этого года, сообщает пресс-служба нацпарка.
Участниками акции стали учителя и школьники местных образовательных учреждений. Тургеневское лесничество предоставило школам пиломатериал для изготовления искусственных гнездовий. Самыми активными стали ребята из Жудерской и Хотимль-Кузменковской школ. Они смастерили гоголятники, оказав волонтерскую помощь Орловскому полесью.
На минувшей неделе члены Жудерского школьного лесничества «Березка» развесили скворечники на экологической тропе «Кладовая солнца», которая начала функционировать в этом сезоне. Совместная работа национального парка и школ в ходе акции поможет нашим пернатым друзьям обрести надежное жилье, где в дальнейшем у них появится новое потомство.
Каждый год в национальном парке ждут птиц из далеких теплых стран и делают все для того, чтобы каждая из них получила свой «дом». Национальный парк «Орловское полесье» приглашает всех желающих принять участие в акции и смастерить своими руками скворечник или синичник.
Сообщение Синичники и гоголятники: в Орловском полесье построили «Птицеград» появились сначала на РИА 57.
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