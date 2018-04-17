Синичники и гоголятники: в Орловском полесье построили «Птицеград»

В национальном парке «Орловское полесье» проходит природоохранная акция «Птицеград», стартовавшая в марте этого года, сообщает пресс-служба нацпарка.

Участниками акции стали учителя и школьники местных образовательных учреждений. Тургеневское лесничество предоставило школам пиломатериал для изготовления искусственных гнездовий. Самыми активными стали ребята из Жудерской и Хотимль-Кузменковской школ. Они смастерили гоголятники, оказав волонтерскую помощь Орловскому полесью.

На минувшей неделе члены Жудерского школьного лесничества «Березка» развесили скворечники на экологической тропе «Кладовая солнца», которая начала функционировать в этом сезоне. Совместная работа национального парка и школ в ходе акции поможет нашим пернатым друзьям обрести надежное жилье, где в дальнейшем у них появится новое потомство.

Каждый год в национальном парке ждут птиц из далеких теплых стран и делают все для того, чтобы каждая из них получила свой «дом». Национальный парк «Орловское полесье» приглашает всех желающих принять участие в акции и смастерить своими руками скворечник или синичник.