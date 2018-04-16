Ещё
В Орловском полесье открылась выставка художника-фермера
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Орловском полесье открылась выставка художника-фермера 

РИА 57 28 минут назад
Фото: РИА 57
В Орловской области визит-центре национального парка «Орловское полесье» сегодня, 16 апреля, открылась выставка картин орловца Алексея Мазнина «Здесь Родины моей начало…».
Свои работы художник посвятил своей малой родине — Орловскому полесью. На открытии выставки зрители отметили высокий уровень самобытного художника, открывшего свой талант в 54 года.
Всю жизнь Алексей Мазнин работал механизатором, был бригадиром, а во время перестройки основал фермерской хозяйство, которое было одним из самых крепких в Хотынецком районе. Толчок к творчеству ему дал художник Н. Д. Семенцов, который научил азам работы с красками и не раз бывал с ним на пленэре.
Но, как заметил Алексей Мазнин, никогда кисти учителей не касались его полотен — до всего доходил сам. Быстро освоив это мастерство, художник создал уже более 100 живописных работ.
Сообщение В Орловском полесье открылась выставка художника-фермера появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
«Очень простая история» возвращается в Орёл Губернаторский хор «Лик» влюбил в себя французов Наргиз Закирова презентует в Орле шоу «Вдвоём»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с популярными группами и певцами 90-х10
Команду КВН из НАТО показали Путину1
Назван новый Джеймс Бонд12
Главные хиты Аллы Пугачевой10
Трилогию Азимова «Основание» экранизирует Apple4
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение