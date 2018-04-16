В Орловском полесье открылась выставка художника-фермера

В Орловской области визит-центре национального парка «Орловское полесье» сегодня, 16 апреля, открылась выставка картин орловца Алексея Мазнина «Здесь Родины моей начало…».

Свои работы художник посвятил своей малой родине — Орловскому полесью. На открытии выставки зрители отметили высокий уровень самобытного художника, открывшего свой талант в 54 года.

Всю жизнь Алексей Мазнин работал механизатором, был бригадиром, а во время перестройки основал фермерской хозяйство, которое было одним из самых крепких в Хотынецком районе. Толчок к творчеству ему дал художник Н. Д. Семенцов, который научил азам работы с красками и не раз бывал с ним на пленэре.

Но, как заметил Алексей Мазнин, никогда кисти учителей не касались его полотен — до всего доходил сам. Быстро освоив это мастерство, художник создал уже более 100 живописных работ.