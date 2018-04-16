Детский «Степ-хаус» занял третье место на «Кинотаврике»

Коллектив из Центра культуры и спорта «Измайлово» успешно выступил на Первом Международном детском фестивале искусств «Кинотаврик в Москве».

На сцене театра Луны в конце марта прошел I Международный детский фестиваль искусств «Кинотаврик в Москве». Одним из участников фестиваля стала старшая группа детского Шоу-ревю «Степ-хаус» из ЦКС «Измайлово». Коллектив представил на суд зрителей в номинации «Театры мод» номер «В ритме».

Коллектив из Измайлова занял по итогам фестиваля высокое третье место. Кроме того художественный руководитель, автор коллекции и постановщик номера Алексей Буланый получил диплом за профессионализм и мастерство педагога-наставника, а также памятную медаль.