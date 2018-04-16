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Детский «Степ-хаус» занял третье место на «Кинотаврике»
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Детский «Степ-хаус» занял третье место на «Кинотаврике» 

Управа района Измайлово города Москвы 13 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Коллектив из Центра культуры и спорта «Измайлово» успешно выступил на Первом Международном детском фестивале искусств «Кинотаврик в Москве».
На сцене театра Луны в конце марта прошел I Международный детский фестиваль искусств «Кинотаврик в Москве». Одним из участников фестиваля стала старшая группа детского Шоу-ревю «Степ-хаус» из ЦКС «Измайлово». Коллектив представил на суд зрителей в номинации «Театры мод» номер «В ритме».
Коллектив из Измайлова занял по итогам фестиваля высокое третье место. Кроме того художественный руководитель, автор коллекции и постановщик номера Алексей Буланый получил диплом за профессионализм и мастерство педагога-наставника, а также памятную медаль.
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