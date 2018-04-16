Картина Шишкина 94 года провисела под неверным названием

Картина Ивана Шишкина в историко-художественном музее Серпухова 94 года выставлялась под неправильным именем. Пейзаж на самом деле называется не "Лес весной", а "Осень".

Ошибку нашли работники Саратовского государственного художественного музея имени Радищева, где находится копия картины, сделанная Николаем Хохряковым

Сотрудники Серпуховского музея изучили архивные документы и обнаружили, что картина поступила 22 августа 1924 под названием "Лес весной", но на выставке 1884 года носила другое имя "Последний лист".

При внимательном осмотре обратной стороны полотна музейные работники нашли полустертую надпись углем, вероятно, сделанную самим художником "Осень. Шишкин".