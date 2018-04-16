Выставку картин из шерсти откроют в районе Люблино

В подразделении Культурного центра имени Астахова на Краснодарской состоится открытие выставки картин «Подснежники», выполненных в технике шерстяная акварель. Вернисаж состоится 18 апреля.

— Выставка будет интересна не только для тех, кто сам занимается рукоделием, но и для всех остальных посетителей учреждения, — отметила менеджер по культурно-массовому досугу центра Анастасия Дамарская.

Добавим, что в экспозицию войдут работы учеников кружков «Мастерилки» и «Филигрань».

Адрес: улица Краснодарская, 21. (мю)