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Выставку картин из шерсти откроют в районе Люблино
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Выставку картин из шерсти откроют в районе Люблино 

Управа района Люблино 2 часа назад
Фото: Мое Люблино
В подразделении Культурного центра имени Астахова на Краснодарской состоится открытие выставки картин «Подснежники», выполненных в технике шерстяная акварель. Вернисаж состоится 18 апреля.
— Выставка будет интересна не только для тех, кто сам занимается рукоделием, но и для всех остальных посетителей учреждения, — отметила менеджер по культурно-массовому досугу центра Анастасия Дамарская.
Добавим, что в экспозицию войдут работы учеников кружков «Мастерилки» и «Филигрань».
Адрес: улица Краснодарская, 21. (мю)
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