Выставка экзотических животных пройдет в районе

Выставка экзотических животных «ТерраМания» пройдет 22 апреля в Государственном биологическом музее имени Климента Тимирязева.

Живые змеи, ящерицы, улитки и пауки будут ждать гостей в учреждении. Они все живут в обычных столичных квартирах. Их привезут и покажут владельцы.

— Уже в 15-й раз выставка экзотических животных пройдет в музее. В рамках мероприятия гости смогут потрогать варанов, игуан, черепах и хамелеонов. Кроме того, посетители выставки узнают интересные факты о животных, а их владельцы дадут сфотографироваться с ними, — рассказала заведующая отделом информации Государственного биологического музея имени Тимирязева Татьяна Дрожевкина.

Отметим, что выставка «ТерраМания» примечательна тем, гости смогут получить ответы на все интересующие их вопросы из «первых рук».

Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: улица Малая Грузинская 15. Вход платный.