Исправительные учреждения области продадут свою продукцию на ярмарке «Острожный привоз»

18 апреля состоится открытие ежегодной Выставки-ярмарки товаров исправительных учреждений Нижегородской области «Острожный привоз». Выставка пройдёт в третьем павильоне «Нижегородской ярмарки» с 18 по 21 апреля. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН Нижегородской области, выставка является значимым мероприятием для пенитенциарных учреждений области.

Цель выставки — раскрытие производственного потенциала уголовно-исполнительной системы Нижегородской области.

В «Острожном привозе» примут участие 17 исправительных учреждений области, которые представят более 500 единиц серийно выпускаемой продукции, а также опытные разработки:

— изделия из дерева;

— изделия металлообработки;

— швейные изделия;

— сувенирная продукция;

— брусчатка.