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Исправительные учреждения области продадут свою продукцию на ярмарке «Острожный привоз»
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Исправительные учреждения области продадут свою продукцию на ярмарке «Острожный привоз» 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
18 апреля состоится открытие ежегодной Выставки-ярмарки товаров исправительных учреждений Нижегородской области «Острожный привоз». Выставка пройдёт в третьем павильоне «Нижегородской ярмарки» с 18 по 21 апреля. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН Нижегородской области, выставка является значимым мероприятием для пенитенциарных учреждений области.
Цель выставки — раскрытие производственного потенциала уголовно-исполнительной системы Нижегородской области.
В «Острожном привозе» примут участие 17 исправительных учреждений области, которые представят более 500 единиц серийно выпускаемой продукции, а также опытные разработки:
— изделия из дерева;
— изделия металлообработки;
— швейные изделия;
— сувенирная продукция;
— брусчатка.
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