Творчество Томаса Рида вспомнят в бибилиотеке Щербинки 

Фото: официальный сайт библиотеки
В Центральной библиотеке городского округа Щербинка открылась иллюстративно-тематическая выставка книг, приуроченная к 200-летию автора приключенческих романов Томаса Майн Рида.
На стеллажах представили самые известные произведения писателя: «Всадник без головы», «Оцеола, вождь семинолов», «Квартеронка», «Женатый мужчина» и многие другие.
Читатели смогут обратиться к выставке и взять для изучения экземпляр любой книги. В том числе посетителям доступны произведения Томаса Рида, которые были переведены на русский язык совсем недавно.