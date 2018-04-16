Творчество Томаса Рида вспомнят в бибилиотеке Щербинки

Фото: официальный сайт библиотеки

В Центральной библиотеке городского округа Щербинка открылась иллюстративно-тематическая выставка книг, приуроченная к 200-летию автора приключенческих романов Томаса Майн Рида.

На стеллажах представили самые известные произведения писателя: «Всадник без головы», «Оцеола, вождь семинолов», «Квартеронка», «Женатый мужчина» и многие другие.

Читатели смогут обратиться к выставке и взять для изучения экземпляр любой книги. В том числе посетителям доступны произведения Томаса Рида, которые были переведены на русский язык совсем недавно.