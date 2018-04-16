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В Нижегородской области пройдет выставка-ярмарка «Острожный привоз»
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В Нижегородской области пройдет выставка-ярмарка «Острожный привоз» 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Откроется она 18 апреля в павильоне № 3 Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка», сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.
«Проводимая выставка является очень важным и значимым мероприятием для всех пенитенциарных учреждений Нижегородской области. Цель выставки — раскрытие для региональных государственных, муниципальных и коммерческих организаций производственного потенциала уголовно-исполнительной системы региона», — говорят в ведомстве.
В этом году в выставке примут участие 17 исправительных учреждений области и продемонстрируют более 500 единиц серийно выпускаемой продукции. Также будут представлены опытные и перспективные разработки, в том числе широкий спектр товаров народного потребления: изделия из дерева, изделия металлообработки, швейные изделия, сувенирная продукция и многое-многое другое.
Посетители выставки смогут ознакомиться с технологическими возможностями исправительных учреждений, получить информацию об имеющемся оборудовании и свободных производственных площадях, приобрести выставочные экспонаты и товары Народного потребления.
Время работы выставки с 09.00 до 18.00. Вход свободный.
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