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Хотела взять питомца из приюта? На фестивале «Юна-Фест» бесплатно раздадут более 100 кошек и собак
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Хотела взять питомца из приюта? На фестивале «Юна-Фест» бесплатно раздадут более 100 кошек и собак 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Мероприятие стартует 22 апреля на территории городского пространства «Хлебозавод №9». Организаторы уже объявили о запуске настоящего «щенячьего апреля», ведь на своей выставке будут знакомить гостей с 20 забавными и игривыми щенками, которые готовы стать домашними.
Не обойдется и без милых котят и кошечек. С ними также можно поиграть, сделать умилительное селфи и, безусловно, забрать в качестве верного друга. При этом — совершенно бесплатно, ведь друзей не покупают…
Но не будем много философствовать и напомним, что традиционно на выставке устраивают творческие мастер-классы, благотворительный маркет, розыгрыши призов, фуд-корт с аппетитными вкусностями и много положительных эмоций — все для того, чтобы добавить этой весне красок. Также на выставке можно задать все интересующие вопросы об уходе за животными профессиональным ветеринарам. А тем, кто все-таки решится взять одного из питомцев, наградят ценными подарками и дадут гарантию, что животное совершенно здорово.
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Фото: пресс-служба, открытые интрнет-источники
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