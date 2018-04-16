Интерактивная выставка, посвящённая Международному дню Земли откроется в библиотеке на Весенней

Экспозиция познакомит юных посетителей с культурой разных стран мира. Об этом рассказала ведущий библиотекарь учреждения Елена Опанасенко.

— На выставке можно будет увидеть и подержать в руках интересные предметы и памятные сувениры, книги и фотоальбомы, элементы национальной одежды жителей разных уголков планеты, — уточнила Елена Опанасенко.

Также желающим будет предоставлена возможность сфотографироваться в венецианской маске, с тирольским пером или с другими экспонатами выставки.

Начало в 13.00. Напомним, библиотека № 47 находится по адресу улица Весенняя, дом 8. (то)