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Интерактивная выставка, посвящённая Международному дню Земли откроется в библиотеке на Весенней
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Интерактивная выставка, посвящённая Международному дню Земли откроется в библиотеке на Весенней 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Экспозиция познакомит юных посетителей с культурой разных стран мира. Об этом рассказала ведущий библиотекарь учреждения Елена Опанасенко.
— На выставке можно будет увидеть и подержать в руках интересные предметы и памятные сувениры, книги и фотоальбомы, элементы национальной одежды жителей разных уголков планеты, — уточнила Елена Опанасенко.
Также желающим будет предоставлена возможность сфотографироваться в венецианской маске, с тирольским пером или с другими экспонатами выставки.
Начало в 13.00. Напомним, библиотека № 47 находится по адресу улица Весенняя, дом 8. (то)
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