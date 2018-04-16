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Стала известна цена на автомодели Ford Focus новой генерации
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Стала известна цена на автомодели Ford Focus новой генерации 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Конструкторы-разработчики уже подготовили Ford Focus четвертого поколения к серийному производству.
Автомодель была официально представлена в Великобритании. Тут же и была озвучена ориентировочная стоимость автоновинки.
Первыми серийно увидят свет автомодели в кузове хэтчбек. Стоимость такого автомобиля заявлена в районе 18700 евро (в рублях — около 1430000).
Но автопроизводитель также заявляет, что в обсуждаемой автомодельной линейке будут выпущены также универсалы и седаны. Первая партия выйдет не раньше сентября этого года.
Автоэксперты сообщают, что новая версия Ford Focus выгодно отличается от предыдущей. В частности, тут ощутимо просторнее салон, машина оснащается даже в базовой модификации современными системами помощи водителю и системами безопасности.
Специально оборудованные фары имеют функцию распознавания дорожных знаков, а новый парктроник берет под контроль педали, коробку переключения скоростей и руль.
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