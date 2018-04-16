Стала известна цена на автомодели Ford Focus новой генерации

Конструкторы-разработчики уже подготовили Ford Focus четвертого поколения к серийному производству.

Автомодель была официально представлена в Великобритании. Тут же и была озвучена ориентировочная стоимость автоновинки.

Первыми серийно увидят свет автомодели в кузове хэтчбек. Стоимость такого автомобиля заявлена в районе 18700 евро (в рублях — около 1430000).

Но автопроизводитель также заявляет, что в обсуждаемой автомодельной линейке будут выпущены также универсалы и седаны. Первая партия выйдет не раньше сентября этого года.

Автоэксперты сообщают, что новая версия Ford Focus выгодно отличается от предыдущей. В частности, тут ощутимо просторнее салон, машина оснащается даже в базовой модификации современными системами помощи водителю и системами безопасности.

Специально оборудованные фары имеют функцию распознавания дорожных знаков, а новый парктроник берет под контроль педали, коробку переключения скоростей и руль.