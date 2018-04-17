Царицынский проект стал участником «Музейного гика» 

Спецпроект «Старожилы. Частная история Царицына» стал участником интернет-фестиваля «Музейный гик». Музей-заповедник представит наработанный видеоматериал в номинации «Лучший цифровой сторителлинг».
Сам фестиваль придумала и реализовала группа разработчиков музейного мультимедийного пространства Государственного музея истории религии, который находится в Санкт-Петербурге. Конкурс позволяет российским музеям представить свои новейшие проекты и разработки профессиональному сообществу, получить оценку широкой аудитории и жюри.
Оценивать проект музея-заповедника «Царицыно» будут такие именитые деятели искусства, как директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, заведующий кафедрой Московской высшей школы социальных и экономических наук Владимир Дукельский, директор Департамента культурного наследия Министерства культуры Юрий Евтюхин, генеральный директор «Петергофа» Елена Кальницкая и другие.
Оценить «Старожилов» также могут и сами граждане. Голосование проводится на официальном сайте «Музейного гика». Принять участие в опросе жители смогут до 10 мая.
Фото: музей-заповедник «Царицыно»