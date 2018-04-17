Царицынский проект стал участником «Музейного гика»

Спецпроект «Старожилы. Частная история Царицына» стал участником интернет-фестиваля «Музейный гик». Музей-заповедник представит наработанный видеоматериал в номинации «Лучший цифровой сторителлинг».

Сам фестиваль придумала и реализовала группа разработчиков музейного мультимедийного пространства Государственного музея истории религии, который находится в Санкт-Петербурге. Конкурс позволяет российским музеям представить свои новейшие проекты и разработки профессиональному сообществу, получить оценку широкой аудитории и жюри.

Оценить «Старожилов» также могут и сами граждане. Голосование проводится на официальном сайте «Музейного гика». Принять участие в опросе жители смогут до 10 мая.

Фото: музей-заповедник «Царицыно»