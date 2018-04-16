Впервые на 33-й международной выставке фитнеса FIBO — 2018 в Кельне представлен коллективный стенд российских производителей спортивной индустрии

Российские производители спортивных товаров при поддержке Российского экспортного центра приняли участие в международной выставке фитнеса, велнеса и здорового образа жизни FIBO— 2018, которая с 12 по 15 апреля 2018 года проходила в выставочном центре Кёльне (Германия) Koelnmesse. Среди отечественных компаний на коллективном стенде (павильон 5.2, А41) представлено 7 компаний: ООО Завод спортивного инвентаря «Евро-Классик», ЗАО «Академия-Т», бренд Shulz, бренд «ВегаГрупп», бренд Jobstick, ООО «Бинафарм» — бренд BINASPORT, ООО «10 МЕД».

Среди уникальных разработок на выставке были продемонстрированы: фитнес-гаджеты с интерактивными функциями, велосипеды для детей, продукты питания для спорта и фитнеса, мобильные тренажеры и другое спортивное и медицинское оборудование. По итогам мероприятия был отмечен активный интерес зарубежных компаний из стран Германии, Китая, Италии, Великобритании к российским разработкам.

Участие компаний, производящих высокотехнологичные, безопасные и социально-адаптированные продукты для занятия массовым и профессиональным спортом в подобных выставках позволяет формировать современный имидж отрасли, что соответствует принципам развития экспорта спортивных товаров, предполагаемых к реализации проектом Стратегии развития спортивной индустрии до 2035 года, разработанной Министерством промышленности и торговли Российской Федерации

Справочно:

Выставка FIBO проводится ежегодно и представляет новейшее спортивное и тренажерное оборудование, одежду и обувь, модные аксессуары, организуются специальные экспозиции, а также встречи бодибилдеров, любителей спортивных единоборств и силовых тренировок. В 2017 году в выставке приняли участие более 1 тыс. компаний из 49 стран мира на общей площади 160 тыс. кв. м., количество посетителей, в том числе специалистов спортивной индустрии и любителей фитнеса, составило более 150 тыс. человек.