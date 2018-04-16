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Соланж создала новый арт-проект в партнерстве с Uniqlo
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Соланж создала новый арт-проект в партнерстве с Uniqlo 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Соланж приняла участие в кампании The Art and Science of LifeWear в честь пятнадцатилетия сотрудничества компаний Uniqlo и Toray. Для нее певица придумала и срежиссировала перформанс, все участники которого танцуют в вещах Uniqlo вокруг кубической тотальной инсталляции (ее тоже придумала Соланж). Возможно, подобные кубы появятся в будущих выступлениях Соланж: в своем инстаграме она написала, что «мечтала создать модульные скульптуры, которые можно перемещать и которые будут взаимодействовать с аудиторией», и обещала рассказать подробности позже. Перформанс был записан на видео, премьера которого состоялась 13 апреля в музее Хаммера в Лос-Анджелесе.
О сотрудничестве Uniqlo и Toray читайте в нашем материале.
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