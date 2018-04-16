Сеансы арт‐терапии проводят в «Абрамцево» для воспитанников психоневрологических интернатов

В подмосковном музее-усадьбе «Абрамцево» стали проводить необычные сеансы арт-терапии. Специальные экскурсии и мастер-классы разработали для воспитанников психоневрологических интернатов.

Все это благодаря новому проекту «Искусство, которое лечит». В эти выходные к подмосковным музейщикам приехали инвалиды из Москвы.

Кого-то завозят в музей в инвалидной коляске,

кто-то заходит на территорию, опираясь на руку методиста. Но уже с первых минут все они, несмотря на тяжелые диагнозы, с легкостью присоединяются к необычной экскурсии. О любимой усадьбе Аксаковых и Мамонтовых рассказывают экскурсоводы, ставшие

арт-терапевтами. И подчеркивают, что это не экскурсия, а путешествие. Гости не просто входят во внутренний двор, они будто проходят сквозь время. Не столько изучают историю, сколько ее чувствуют.

Мы абсолютно доброжелательны к этим людям, открыты, но ни в коем случае это не должно быть игрой. Только искреннее отношение

— Елена Митрофанова, заместитель директора по науке

музея-заповедника

«Абрамцево».

Экскурсоводы рассказывают о происхождении названия «Абрамцево», о многочисленных хозяевах усадьбы и о том, как в этих стенах писали ставшие затем шедеврами картины. Для воспитанников одного из московских психоневрологических интернатов экскурсия в таких интерьерах — это большая эмоциональная встряска. Но гости не остаются с пережитым один на один. Впечатления на листе ватмана — это следующий этап

арт-терапии

Они настолько пропитываются энергией здесь, что у них без остановки проявляется желание продолжать

что-то делать, рисовать. Юля у нас очень хорошо рисует, и она потом с таким впечатлением вкладывает и вкладывает в свои рисунки

что-то новое. Они просятся на экскурсии, которые связаны с картинами, с музеями. Им хочется в этой красоте быть и питаться именно этой энергией

На первом же занятии многие гости, которых по медицинским показателям называют необучаемыми, показывают удивительные результаты.

Кто-то впервые сам нарисовал картину. И это большая победа. Только методисты могут понять, каких трудов стоят такие, казалось бы, простые задания.

Не только я замечаю изменения. Мы проводим диагностику, исследуем маркеры состояния. Мы наблюдаем очень позитивные изменения. Мой любимец Вовочка, который не мог держать карандаш на первом занятии, через 2–3 занятия рисует аксаковский дом — Юлия Бушуева, автор и куратор проекта «Искусство, которое лечит».

В рамках

арт-терапии

совместная работа с педагогом — это признак особого доверия. Проект «Искусство, которое лечит» рассчитан на несколько месяцев, часть занятий пройдут именно здесь — в «Абрамцеве». В подмосковном музее уверены, что ограниченность возможностей — это еще не ограниченность способностей.