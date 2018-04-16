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Лидеры молодежного инженерного движения ярко заявили о себе на выставке «Вьетнам ЭКСПО -2018»
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Лидеры молодежного инженерного движения ярко заявили о себе на выставке «Вьетнам ЭКСПО -2018» 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
11-14 апреля, участники фестиваля «От винта!» представили научно-технические разработки на 28-ой международной отраслевой выставке «Вьетнам ЭКСПО», состоявшейся. По итогам выставки экспозиция России, представленная стендами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и ГК «РОСТЕХ», была признана лучшей.
В день открытия «Вьетнам ЭКСПО 2018» почетные гости начали обход выставки с посещения экспозиции «От винта!», где были представлены новейшие разработки российской молодежи: конвертоплан, концентратор света и мелкосидящее судно снабжения. Представители промышленности Вьетнама высоко оценили разработки молодых инженеров из России. В частности, замминистра промышленности и торговли Вьетнама Чао Куок Кхань, пообщавшись с молодыми изобретателями, заинтересовался форматом фестиваля и поддержал предложение участников по развитию связей с молодыми инженерами между двумя странами.
Участник экспозиции Олег Махонин рассказал, что стенд фестиваля «От винта!» пользовался популярностью на протяжении всех дней работы выставки.
«К нам подходило много людей — от пятилетних ребят до представителей министерств России и Вьетнама. К моей разработке — конвертоплану — проявили интерес представители военных структур Вьетнама, мы обменялис с ними контактами. Это беспилотный комплекс на основе БПЛА конвертопланной схемы ЭРА-52, способный находиться в воздухе до 4 часов и перевозить груз до 10 кг. Было очень интересно общаться с вьетнамскими коллегами на выставке и круглых столах», — рассказал он.
Также большой интерес вьетнамские инженеры проявили к разработке российских ребят по использованию солнечной энергии с помощью световода, предназначенного для доставки дневного света в помещение через кровлю, чердачное пространство и другие преграды.
Руководитель международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» Виктория Соболева в своем комментарии подчеркнула высокий уровень организации и проведения выставки «Вьетнам ЭКСПО 2018». Она отметила, что молодые инженеры из России завязали множество новых международных контактов и рассказали о достижениях российской инженерной школы представителям вьетнамского научного и промышленного сообщества.
«Порадовало отношение организаторов, которые расположили экспозицию по центру выставки, подчеркивая, таким образом, насколько большое внимание уделяется сейчас в России развитию молодежной инженерной школы. Можно было представить еще много интересных разработок юных инженеров, но из-за внушительных размеров экспонаты сложно вывозить в другую страну. Главное — что у нас много молодых талантливых инженеров и у них есть возможность заявить о себе на международных площадках. Многолетнее сотрудничество молодежного движения с Департаментом международного сотрудничества Минпромторга России приносит свои плоды, ребята готовятся к выставкам, проходят конкурсный отбор и успешно представляют свои разработки в других странах. Выставка во Вьетнаме стала одной из самых успешных по степени внимания к экспозиции и насыщенности деловой программы для молодых инженеров», — отметила Виктория Соболева.
Справочно
Организатором фестиваля «От винта!» выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, соорганизаторами — Координационный совет по развитию детского и молодежного научно-технического творчества Союза машиностроителей России и общественная организация «Офицеры России».
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