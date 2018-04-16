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Эксперты оценят заявку Баку на проведение ЭКСПО-2025
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Эксперты оценят заявку Баку на проведение ЭКСПО-2025 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Баку прибыли представители международного бюро выставок. Они оценят заявку Азербайджана на проведение выставки ЭКСПО-2025, передает «МИР 24».
Другие претенденты — российский Екатеринбург и японский город Осака.
Ранее в апреле президент РФ Владимир Путин встретился с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок и заявил, что Россия готова принять специальный закон о порядке проведения ЭКСПО-2025, если выставка пройдет в Екатеринбурге. Кроме того, под павильоны выделят до 500 гектаров земли дополнительно.
Место, где будет проведена выставка ЭКСПО-2025, будет определено в ноябре на генассамбле.
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