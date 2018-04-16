Отреставрированный автопортрет Питера Рубенса вернулся в дом‐музей в Бельгии

Туристы и жители бельгийского города Антверпен 21 апреля смогут бесплатно посетить дом‐музей Питера Пауля Рубенса (1577−1640). В этот день муниципальные власти организуют всенародный праздник в честь завершения реставрации автопортрета фламандского художника, сообщила газета «Известия»

Питер Рубенс написал автопортрет приблизительно в 1630 году, когда ему было 53 года. Во время реставрации специалисты обнаружили на полотне 10 слоев краски, кроме оригинальных набросков художника.

Мастер живописи прожил в доме, который позже сделали музеем, с 1616 по 1640 год.

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