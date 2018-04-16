Ещё
Отреставрированный автопортрет Питера Рубенса вернулся в дом‐музей в Бельгии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отреставрированный автопортрет Питера Рубенса вернулся в дом‐музей в Бельгии 

360tv.ru 35 минут назад
Туристы и жители бельгийского города Антверпен 21 апреля смогут бесплатно посетить дом‐музей Питера Пауля Рубенса (1577−1640). В этот день муниципальные власти организуют всенародный праздник в честь завершения реставрации автопортрета фламандского художника, сообщила газета «Известия».
Питер Рубенс написал автопортрет приблизительно в 1630 году, когда ему было 53 года. Во время реставрации специалисты обнаружили на полотне 10 слоев краски, кроме оригинальных набросков художника.
Мастер живописи прожил в доме, который позже сделали музеем, с 1616 по 1640 год.
В коллекции
музея-заповедника
«Ростовский кремль» обнаружили поддельные картины. Как показала экспертиза, полотна «Самовар» Казимира Малевича и «Беспредметная композиция» Любови Поповой — фальшивые.
360tv.ru: последние новости
Выставка итальянских художников открылась в Сергиевом Посаде Модель радиолокационной станции подарили музею ПВО в Балашихе Сеансы арт‐терапии проводят в «Абрамцево» для воспитанников психоневрологических интернатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Команду КВН из НАТО показали Путину1
Назван новый Джеймс Бонд21
Что стало с популярными группами и певцами 90-х18
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
10 комедий, которые способны улучшить понедельник1
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение