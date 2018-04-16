В Японии покажут шедевры из собрания ГМИИ имени Пушкина 

В пресс-конференция в ГМИИ им. А. С. Пушкина, посвященной перекрестному году России и Японии, приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки и представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Мы решили сделать для Японии выставку, какой не делали раньше. Мы собрали новый проект, который посвящен пейзажам — как раз для восприимчивых к искусству японцев. Выставка «Эволюция французского пейзажа из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина» будет показана в двух самых знаменитых центрах искусства — Токийском муниципальном художественном музее и Национальном музее в Осаке", — сказала Марина Лошак. И выразила уверенность, что в Японии обязательно оценят такой «букет искусства», собранный специально для истинных ценителей импрессионизма и постимпрессионизма.
Среди 65 шедевров французских мастеров XVII-XX веков, которые музей привез в Японию, — работы Клода Лоррена, Жана-Батиста Патера, Франсуа Буше, Клода-Жозефа Верне, Юбера Робера, Камиля Коро, Поля Сезанна, Густава Курбе, Мориса Дени, Поля Гогена, Анри Руссо, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Клода Моне и ряда других. Японские зрители смогут увидеть такие знаковые для истории искусства вещи, как «Завтрак на траве» Клода Моне, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «Гора Святой Виктории» Поля Сезанна, «Похищение Европы» Клода Лоррена. Хотя полотна импрессионистов и постимпрессионистов из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина я хорошо известны во всем мире и часто принимают участие в международных проектах, в Японии большинство из них будет показано впервые.
Посол Японии Тоёхиса Кодзуки подчеркнул пользу перекрестного года России и Японии, с политической точки зрения: «Чтобы максимально улучшить отношения между нашими государствами, важно активизировать обмен. И далеко не в последнюю очередь культурный. Это важно для нашего взаимопонимания».
Он упомянул о том, что в рамках этого обмена будет проведено более трехсот мероприятий по всей России. Одним из самых значительных событий станет выставка шедевров живописи эпохи Эдо, которая откроется в ГМИИ им. А. С. Пушкина 4 сентября и продлится до 28 октября. Куратор этой выставки Айнура Юсупова рассказала о самых значимых экспонатах — раритетах XVI-XVII веков, многим из которых присвоен статус «национального сокровища».
Марина Лошак подтвердила, что выставка будет доступна в том числе и людям с ограниченными возможностями. Они смогут насладиться великолепными образцами японского искусства с помощью специально подготовленных аналогов (тут и тактильные макеты для людей со слабым зрением, и видеогиды, предлагающие экскурсию на языке жестов, для слабослышащих). «Перед искусством все равны», — подчеркнула директор ГМИИ им. А. С. Пушкина.
Прямая речь
Марина Лошак, директор ГМИИ им. А. С. Пушкина:
— 2018 год — совершенно особенный и очень важный год как для нас, так и для японской стороны. В рамках этого уникального культурного сотрудничества мы дарим японской публике своеобразное путешествие по французскому пейзажу. В ответ московские зрители получат уникальную возможность увидеть настоящие сокровища — удивительные произведения эпохи Эдо. Мы очень рады, что можем осуществить обе эти выставки, рады укреплению нашей дружбы и надеемся, что впереди нас ждет еще множество интереснейших совместных проектов.
Справка «РГ»
Токийский муниципальный художественный музей был создан в 1926 году. Расположенный на территории парка Уэно, он практически сразу стал основной площадкой для ежегодных крупных выставок искусства, которые проходили осенью, породив тем самым распространенную ныне в Японии поговорку: «Осень — пора искусства».
Национальный художественный музей в Осаке — один из крупнейших японских выставочных центров, принимающий ежегодно самые масштабные выставки зарубежного искусства. Он был открыт в 1977 году. В основе его собрания — искусство второй половины XX века. На сегодняшний день коллекция музея насчитывает более 5000 произведений искусства. В 2004 году музей переехал в новое здание, спроектированное архитектором Сезаром Пелли. Три из четырех его этажей «спрятаны» под землей. Надземный же, представляющий конструкцию из металлических труб, снабжает нижние ярусы светом и обеспечивает циркуляцию воздуха.