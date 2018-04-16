В Японии покажут шедевры из собрания ГМИИ имени Пушкина

В пресс-конференция в ГМИИ им. А. С. Пушкина, посвященной перекрестному году России и Японии, приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки и представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

"Мы решили сделать для Японии выставку, какой не делали раньше. Мы собрали новый проект, который посвящен пейзажам — как раз для восприимчивых к искусству японцев. Выставка «Эволюция французского пейзажа из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина» будет показана в двух самых знаменитых центрах искусства — Токийском муниципальном художественном музее и Национальном музее в Осаке", — сказала Марина Лошак . И выразила уверенность, что в Японии обязательно оценят такой «букет искусства», собранный специально для истинных ценителей импрессионизма и постимпрессионизма.

Посол Японии Тоёхиса Кодзуки подчеркнул пользу перекрестного года России и Японии, с политической точки зрения: «Чтобы максимально улучшить отношения между нашими государствами, важно активизировать обмен. И далеко не в последнюю очередь культурный. Это важно для нашего взаимопонимания».

Он упомянул о том, что в рамках этого обмена будет проведено более трехсот мероприятий по всей России. Одним из самых значительных событий станет выставка шедевров живописи эпохи Эдо, которая откроется в ГМИИ им. А. С. Пушкина 4 сентября и продлится до 28 октября. Куратор этой выставки Айнура Юсупова рассказала о самых значимых экспонатах — раритетах XVI-XVII веков, многим из которых присвоен статус «национального сокровища».

Марина Лошак подтвердила, что выставка будет доступна в том числе и людям с ограниченными возможностями. Они смогут насладиться великолепными образцами японского искусства с помощью специально подготовленных аналогов (тут и тактильные макеты для людей со слабым зрением, и видеогиды, предлагающие экскурсию на языке жестов, для слабослышащих). «Перед искусством все равны», — подчеркнула директор ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Прямая речь

Марина Лошак, директор ГМИИ им. А. С. Пушкина:

— 2018 год — совершенно особенный и очень важный год как для нас, так и для японской стороны. В рамках этого уникального культурного сотрудничества мы дарим японской публике своеобразное путешествие по французскому пейзажу. В ответ московские зрители получат уникальную возможность увидеть настоящие сокровища — удивительные произведения эпохи Эдо. Мы очень рады, что можем осуществить обе эти выставки, рады укреплению нашей дружбы и надеемся, что впереди нас ждет еще множество интереснейших совместных проектов.

Справка «РГ»

Токийский муниципальный художественный музей был создан в 1926 году. Расположенный на территории парка Уэно, он практически сразу стал основной площадкой для ежегодных крупных выставок искусства, которые проходили осенью, породив тем самым распространенную ныне в Японии поговорку: «Осень — пора искусства».

Национальный художественный музей в Осаке — один из крупнейших японских выставочных центров, принимающий ежегодно самые масштабные выставки зарубежного искусства. Он был открыт в 1977 году. В основе его собрания — искусство второй половины XX века. На сегодняшний день коллекция музея насчитывает более 5000 произведений искусства. В 2004 году музей переехал в новое здание, спроектированное архитектором Сезаром Пелли. Три из четырех его этажей «спрятаны» под землей. Надземный же, представляющий конструкцию из металлических труб, снабжает нижние ярусы светом и обеспечивает циркуляцию воздуха.