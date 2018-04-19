Истории, скрытые за самыми жуткими картинами

Какие истории скрывают самые жуткие картины

Творения художников не оставляют людей равнодушными и вызывают бурю эмоций — от радости до слез. Но есть и такие картины, от одного вида которых бросает в дрожь. О некоторых полотнах говорят, что в них живут духи: от этих картин веет холодом, когда проходишь мимо, кажется, что герои полотен следят за тобой. Они могут свести с ума и даже убить своих владельцев. Смотреть на эти картины через монитор не опасно (но это не точно), но не советуем вам их искать, а тем более покупать и вешать в спальне.

«Страдающий человек», неизвестный автор

За картиной «Страдающий человек» стоит поистине ужасающая история. Никто не знает, кто нарисовал картину, но известно, что художник смешал с краской свою кровь, а после того, как закончил шедевр, покончил жизнь самоубийством.

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Нынешний владелец картины Шон Робинсон говорит, что унаследовал полотно от своей бабушки, которая, в свою очередь, утверждала, что картина проклята. Когда Шон повесил картину в спальне, домочадцы слышали от нее шепот и плач по ночам и видели странную тень.

Без названия, Здзислав Бексиньский

Мало того что картины Бексиньского и так выглядят как иллюстрации ада, так о них еще и ходят такие легенды, что люди считают, что полотна прокляты.

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Жизнь Бексиньского была трагичной: жена умерла, сын покончил жизнь самоубийством. Шесть лет спустя художника нашли убитым в собственной квартире. Некоторые полагают, что, если долго смотреть на картины Бексиньского, скоро умрешь.

«Руки противятся ему», Билл Стоунхем

Вокруг картины, написанной в 1972 году, ходят легенды — якобы в ней живут духи. Предыдущие владельцы говорили, что ночью персонажи картины двигаются и даже выходят из рамы.

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А владелец галереи, где впервые была выставлена картина, и искусствовед, который долго с ней работал, умерли через год после контакта с полотном.

«Человек предполагает, а Бог располагает», Эдвин Генри Ландсир

На картине изображена ужасная сцена: предположительная кончина экспедиции Джона Франклина в 1845 году, которая бесследно исчезла. Картина находится в Королевском колледже Холлоуэй Лондонского университета. На время проведения экзаменов в комнате, где висит полотно, картину завешивают британским флагом. Традиция появилась, когда один из студентов не мог сидеть возле картины и начал судорожно искать, чем ее прикрыть. Под руку попался британский флаг.

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Существует суеверие, будто человек, смотрящий на картину, сходит с ума.

Репродукция «Любовных писем» Чарльза Тревора Гарленда, Ричард Кинг

Картина висит в отеле «Дрискилл», Остин, штат Техас, где четырехлетняя дочь сенатора США Саманта Хьюстон в 1887 году упала с лестницы и умерла. И хотя на полотне изображена не Саманта, многие считают, что дух девочки вселился в картину, а некоторые утверждают, что девочки похожи как две капли воды.

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Люди чувствуют себя неуютно и даже испытывают слабость, когда долго смотрят на картину. Некоторые постояльцы отеля говорят, что видели призрак маленькой девочки, играющей с мячом.

«Женщина дождя», Светлана Телец

Художница Светлана Телец рассказала, что написала картину примерно за пять часов и чувствовала, что ее рукой как будто кто-то водит.

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Говорят, что все, кто покупал картину, возвращали ее, жалуясь на бессонницу, грусть и ощущение, что портрет следит за ними.

«Плачущий мальчик», Джованни Браголина

Художник написал серию картин плачущих детей, которые продавал туристам. О самой известной картине «Плачущий мальчик» говорят, что она проклята. Британская газета The Sun сообщила, что пожарные часто находят репродукции «Плачущего мальчика» на пожарищах домов, причем совершенно невредимыми.

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Многие считают, что изображение привлекает огонь и несчастья.

«Портрет Бернардо де Гальвеса», неизвестный автор

Картина находится в отеле Galvez, в Галвестоне, штат Техас. Постояльцы отеля говорят о странных происшествиях, связанных с полотном. Некоторые утверждают, что за ними наблюдает Бернардо де Гальвес, к тому же рядом с картиной очень холодно и неуютно. Но, наверное, самое странное — то, что всякий раз, когда картину фотографируют, снимок получается размытым.

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Но у некоторых все-таки получается сделать четкий снимок — нужно просто попросить портрет разрешить сделать фотографию.

Без названия, Лаура П.

Лаура П. написала картину по фотографии Джеймса Кидда. Кидд утверждал, что безголового человека (слева от фургона) он не снимал, фигура появилась во время проявления снимка. Художница же пожаловалась, что, когда завершила работу, начали происходить странные вещи — вокруг падали предметы, разбивались, что-то постоянно пропадало.

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Некоторые считают, что дух, который появился на оригинальной фотографии, преследует и картину.