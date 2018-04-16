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Промсвязьбанк передал в музей уникальный подарок ко Дню космонавтики
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Промсвязьбанк передал в музей уникальный подарок ко Дню космонавтики 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Промсвязьбанк передал в музей уникальный подарок ко Дню космонавтикиВ церемонии передачи экспоната принял участие летчик-космонавт СССР, дважды герой СССР — Волынов Борис Валентинович. Борис Валентинович — был вместе с Юрием Гагариным в первой группе космонавтов, которых готовили для покорения космоса. Также на мероприятии присутствовала дочь Сергея Павловича Королева — Наталья Сергеевна Королева.
Переданная в музей камера принадлежала оператору Махмуду Мухаметзяновичу Рафикову. Он был первым журналистом, который смог запечатлеть улыбку первого человека побывавшего в космосе сразу после приземления Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. До момента передачи камера находилась в личном архиве журналиста. Племянница Юрия Гагарина Тамара Дмитриевна Филатова отметила, что камера представляет огромную ценность для государства и всей космической отрасли.
— Сегодня произошло знаментальное событие для нашего музея и для нашей семьи. В течение долгого времени мы не могли получить эту камеру из-за различных ограничений. Но теперь этот уникальный экспонат займет почетное место в нашем музее. Это стало возможным благодаря Промсвязьбанку. Теперь я приглашаю всех желающих, прийти в наш музей и ознакомиться с новым экспонатом, — заявила Тамара Филатова.
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