Промсвязьбанк передал в музей уникальный подарок ко Дню космонавтики

Переданная в музей камера принадлежала оператору Махмуду Мухаметзяновичу Рафикову . Он был первым журналистом, который смог запечатлеть улыбку первого человека побывавшего в космосе сразу после приземления Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. До момента передачи камера находилась в личном архиве журналиста. Племянница Юрия Гагарина Тамара Дмитриевна Филатова отметила, что камера представляет огромную ценность для государства и всей космической отрасли.

— Сегодня произошло знаментальное событие для нашего музея и для нашей семьи. В течение долгого времени мы не могли получить эту камеру из-за различных ограничений. Но теперь этот уникальный экспонат займет почетное место в нашем музее. Это стало возможным благодаря Промсвязьбанку. Теперь я приглашаю всех желающих, прийти в наш музей и ознакомиться с новым экспонатом, — заявила Тамара Филатова.