Молодежные Дельфийские игры России стартуют во Владивостоке

Более 2 тысяч юных талантов соберутся сегодня во Владивостоке для участия в Семнадцатых молодежных Дельфийских играх России — одном из самых масштабных событий в стране в области искусства. Возраст участников — от 10 до 35 лет. В этом году логотипом Дельфийских игр стал Золотой мост во Владивостоке. В конкурсную и фестивальную программы входит 31 номинации классического, народного и современного видов искусств, в том числе фортепиано, скрипка, театр, изобразительное искусство, академическое, народное и эстрадное пение, танцы, тележурналистика, диджейство, кулинарное искусство и много е другое. В состав жюри вошло около 80 признанных мастеров, заслуженных и народных артистов России, профессоров и докторов искусствоведения. Церемония открытия пройдет во Владивостоке завтра.