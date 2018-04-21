Во Владивостоке открываются 17-ые молодежные Дельфийские игры России

ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля. / ТАСС /. Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России откроются в субботу во Владивостоке на острове Русский. Участие в них, как ожидается, примут 1,5 тыс. молодых людей, творчество которых будут оценивать деятели искусства, сообщил журналистам вице— губернатор Приморского края Константин Межонов

"Мы ожидаем более 1,5 тыс. участников от 10 до 25 лет со всей России. Самая большая команда — 436 человек — будет представлять Приморский край. Главной площадкой станет кампус Дальневосточного федерального университета, где разместятся гости из других регионов", — отметил Межонов.

В этом году конкурсная и фестивальная программы Дельфийских игр состоят из 31 номинации классического, народного и современного видов искусств. Работы и выступления участников игр будет оценивать жюри, в состав которого войдут около 80 человек: это заслуженные и народные артисты России, профессора и доктора искусствоведения. Новой номинацией в этом году станет «Визуальная презентация научного исследования».

Как сообщил директор исполкома Национального Дельфийского совета России Артемий Понявин, новая номинация родилась в партнерстве со Всероссийским центром изучения общественного мнения . В прошлом году центр провел исследование, которое показало, что Дельфийские игры очень активно присутствуют в повестке дня, и около 20% населения России о них хорошо знает. Это навело Дельфийский совет на мысль, что представление результатов исследования можно сделать отдельной номинацией.

"У нас выросла номинация «Визуальная презентация научного исследования». Ребята должны будут сделать две вещи. Во-первых, им дадут результаты реальных исследований, которые они пока не знают, и на базе этих результатов они должны будут сделать интерпретацию, изложить научный текст так, чтобы его поняли как профессионалы, так и просто интересующиеся. И второе — сделать инфографику, чтобы зритель мог не читать десять страниц, а посмотреть одну картинку", — рассказал Понявин.