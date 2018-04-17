Собрание писем сестры Николая II передадут в дар Всероссийскому музею А. С. Пушкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. / ТАСС /. Несколько десятков писем родной сестры императора Николая II — великой княгини Ольги Александровны — торжественно передадут во вторник в дар Всероссийскому музею А. С. Пушкина в Петербурге.

"Этот архив уникален — он никому не известен, нигде не издавался и не переводился на русский язык. Его основу составляют 65 писем, написанных великой княгиней Ольгой Александровной и адресованных мадам Бризак с 1920-е по 1930-е годы в период эмиграции в Дании", — отметили в музее.

В переписке содержится описание быта и семейных обстоятельств великой княгини, а также говорится о лицах и событиях, связанных с историей, культурой и общественно-политической жизнью России. В письмах упоминаются представители династии Романовых, король Великобритании Георг V, внучка короля Дании Кристиана IX принцесса Маргарет Датская, супруга внука Александра III графиня Мария Воронцова-Дашкова, а также художники, музыканты, литературные издатели и театральные деятели той эпохи.

Ольга Александровна Куликовская-Романова являлась дочерью российского государя Александра III и императрицы Марии Федоровны.

Она стала одним из немногих представителей царской семьи, кому удалось спастись после революции 1917 года.

Вскоре после переворота она эмигрировала в Данию, а позднее — в Канаду. В годы Второй Мировой войны она работала в госпитале сестрой милосердия, а также занималась благотворительностью.

Мадам Бризак, приехавшая в Россию из Англии в 80-е годы XIX века, являлась супругой сына основателя петербургского Дома высокой моды «Дом А. Бризак» — поставщика императорского двора.

Она создавала наряды для супруги Николая II — императрицы Александры Федоровны, а также для четырех их дочерей.

В торжественной церемонии передачи писем, как ожидается, примет участие правнучка мадам Бризак Надежда Волконская, которой и принадлежит архив.

О музее

Согласно информации на официальном сайте, Всероссийский музей А. С Пушкина является старейшим Пушкинским музеем России и одним из крупнейших литературно-мемориальных музейных комплексов в Европе. Он ведет свою историю от первого музея поэта, открытого в Императорском Александровском лицее 19 октября 1879 года.

В 1997 году указом президента РФ музей отнесен к особо ценным объектам культурного наследия России. Его собрание насчитывает более 200 тыс. единиц иконографических, мемориальных, изобразительных и историко-бытовых материалов, позволяющих получить представление о русской истории и культуре XVIII-XIX столетий.