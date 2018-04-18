Екатеринбургская индустриальная биеннале получила премию Курехина

В Санкт-Петербурге в БДТ имени Товстоногова названы лауреаты независимой премии в сфере современного искусства имени Сергея Курехина , сообщает Piter.tv.

На премию в семи номинациях в этом году претендовали 74 проекта. «Гран-при» достался екатеринбургской индустриальной биеннале «Огни Урала». Проект-лауреат основан на либретто журналиста Николая Харитонова , создавшего произведение в 1932 году к одной из годовщин Октябрьской революции.

Премия имени музыканта-авангардиста, визионера Сергея Курехина основана в 2009 году. Ее вручают музыкантам, деятелям современного искусства и арт-кураторам, которые в своем творчестве развивают новые формы.