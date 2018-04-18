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Екатеринбургская индустриальная биеннале получила премию Курехина
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Екатеринбургская индустриальная биеннале получила премию Курехина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В Санкт-Петербурге в БДТ имени Товстоногова названы лауреаты независимой премии в сфере современного искусства имени Сергея Курехина, сообщает Piter.tv.
На премию в семи номинациях в этом году претендовали 74 проекта. «Гран-при» достался екатеринбургской индустриальной биеннале «Огни Урала». Проект-лауреат основан на либретто журналиста Николая Харитонова, создавшего произведение в 1932 году к одной из годовщин Октябрьской революции.
Премия имени музыканта-авангардиста, визионера Сергея Курехина основана в 2009 году. Ее вручают музыкантам, деятелям современного искусства и арт-кураторам, которые в своем творчестве развивают новые формы.
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