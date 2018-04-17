В Петербурге вручили премии в области современного искусства имени Сергея Курехина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. / ТАСС /. Победителей IX независимой премии в области современного искусства имени Сергея Курехина объявили вечером во вторник в Петербурге. Торжественная церемония состоялась на сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, передает корреспондент ТАСС.

Премия учреждена в 2009 году и присуждается художникам, кураторам, музыкантам, которые в своем творчестве развивают идеи поиска новых форм взаимодействия различных культурных жанров и направлений. В этом году 74 номинанта были представлены в семи основных номинациях.

"Единогласно в этом году Гран-при присудили проекту из Екатеринбургской индустриальной биеннале «Огни Урала». Это, правда, очень мощный проект, абсолютно вписывающийся в нашу номинацию", — объявила на церемонии художественный руководитель Центра современного искусства им. Сергея Курехина Анастасия Курехина.

Оратория «Огни Урала» о становлении первых индустриальных производств на Урале создана на основе либретто писателя и журналиста Николая Харитонова , написанного в 1932 году к 15-й годовщине Октябрьской революции.

Победители в основных номинациях

Лучшим произведением визуального искусства признали проект Сергея Кищенко «Журнал наблюдений», посвященный спасению коллекции семян советского ученого-генетика Николая Вавилова . В категории «Лучший медиа-объект» победила картина «В мастерской И. Е. Репина» Алены Терешко, на которой создана панорама зрения модели в окружении художников.

Лучшим кураторским проектом признан выставочный проект «Тихие голоса» Людмилы Беловой, исследующий повседневную жизнь человека в блокадном Ленинграде и рассказывающий о ней при помощи современных визуальных форм. Лучшим текстом о современном искусстве стала книга искусствоведа Иосифа Бакштейна «Статьи и диалоги», в которую вошли тексты разных лет, а также архивные фотографии выставок конца 80-х — начала 90-х годов XX века, которые он курировал.

В номинации «Искусство в общественном пространстве» жюри присудило премию проекту Светланы Лучниковой для людей старшего возраста «Общий двор», посвященному благоустройству городской среды.

В рамках голосования по дебютной для премии номинации «Фестиваль в области современного искусства» мнение жюри разделилось, и решили вручить два приза. Их получили проект «Владей Кавказом!» Галины Тебиевой и Екатерины Бочавар , а также X Международный фестиваль «Императорские сады России „Авангарденс“ Государственного Русского музея.

Музыкальные премии и специальный приз

Отдельные почетные музыкальные премии „Этно-Механика“ и „Электро-Механика“ присудили соответственно проектам в области электронной музыки Lovozero и Yellowhead.

Обладателем специального приза Французского института, являющегося на протяжении многих лет партнером премии, стал проект Семена Мотолянца „Очень искусственный выбор“, посвященный эволюции. Как победитель, автор получил возможность провести три месяца в творческом кластере в Париже.

Сама церемония проходила в формате мультимедийного перфоманса на основе современной музыки, медиа-арта и инсталляции. Гостям представили премьеру фрагментов балета „Воробьиное озеро“, созданного на музыку Курехина и сочетающего классический танец и современную хореографию.

О Сергее Курехине

Сергей Курехин (1954-1996) вошел в новейшую историю российской культуры как рок— и джазовый музыкант, композитор-авангардист, киносценарист, актер, шоумен. Играл в группе „Аквариум“ (1981-1985), в 1984 году собрал группу „Поп-механика“, в шоу которой могли участвовать музыканты, певцы и художники разных школ и стилей. Он написал музыку к двум десяткам кинофильмов. Имя Курехина, помимо ежегодной премии, которая проходит при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга, носят созданный в городе Центр современного искусства и международный фестиваль SKIF.