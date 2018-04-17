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В Узбекистане пройдет фестиваль изобразительного и прикладного искусства
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В Узбекистане пройдет фестиваль изобразительного и прикладного искусства 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 16 апреля /Синьхуа/ — В Центральном выставочном зале узбекской Академии художеств и областях республики с 17 по 21 апреля пройдет традиционный фестиваль изобразительного и прикладного искусства Узбекистана. Об этом сегодня сообщило информагентство «Жахон».
По словам председателя Академии художеств Узбекистана Акмаля Нуридинова, основная цель мероприятии — показать роль искусства и художественного образования в духовной модернизации современного общества.
В фестивале примут участие представители 14 стран, в том числе Китая. —0—
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