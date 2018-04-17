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Премия Max Mara для женщин-художников за 2018 год присуждена Элен Каммок
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Премия Max Mara для женщин-художников за 2018 год присуждена Элен Каммок 

АртГид 53 минуты назад
Фото: АртГид
Имя седьмого лауреата премии было объявлено 16 апреля 2018 года на специальной церемонии в Whitechapel Gallery. Премия присуждается раз в два года с 2005 года и призвана поддерживать проживающих в Великобритании женщин-художников. Элен Каммок (р. 1970) в качестве приза получит шестимесячную арт-резиденцию в Италии. Работы, созданные во время арт-резиденции, будут показаны на персональной выставке Whitechapel Gallery в 2019 году, а затем на выставке в Collezione Maramotti в Реджо-Эмилии, Италия. Элен Каммок — фотограф, видеохудожник, литератор и поэт, создательница перформансов и инсталляций. В своих работах она часто использует собственные тексты, отображающие социальные и политические ситуации. Элек Каммок родилась в семье британки и ямайца, и вопросы расы, гендера, богатства и нищеты, силы и уязвимости стали основой ее художественной практики. Среди предыдущих лауреатов премии Max Mara — Эмма Харт, Корин Суорн и Лор Прувос.
Источник: artlyst
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