Балтиморский музей продаст работы белых художников-мужчин из своей коллекции 

Балтиморский художественный музей объявил о решении продать семь работ белых художников-мужчин из своей коллекции, в том числе работы Энди Уорхола, Роберта Раушенберга и Франца Клайна, чтобы затем дополнить коллекцию современного искусства музея и сделать ее более разнообразной в расовом и гендерном отношении. В мае музей продаст на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке «Окисление» (1978) и «Червы» (1979) Энди Уорхола, «Ограбление банка» (1979) Роберта Раушенберга, «Зеленый крест» (1956) Франца Клайна, «Ляпис-лазурь» (1963) и In-Vital (1982) Кеннета Ноланда и «Перед ночью II» (1973) Джулса Олицки. Работа Раушенберга и «Червы» Уорхола уйдут на частной продаже, остальные — на открытых торгах. В музее есть другие работы всех этих художников, и, по мнению директора Кристофера Бедфорда, решение о продаже картин было принято, чтобы обеспечить «величие коллекции в будущем». Деньги, полученные от продаж, будут использованы для приобретения картин, созданных после 1943 года, в том числе работ Марка Брэдфорда, Джона Скотта, Джека Уиттена, Сары Вандербик, Тревора Паглена и Занеле Мухоли. Все эти покупки объясняются желанием музея разнообразить коллекцию, которая должна лучше отображать гендерный и расовый состав населения Балтимора.
Источник: artforum